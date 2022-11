RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A Liga Forte Futebol (LFF) divulgou uma nota oficial hoje (14) para se posicionar a respeito da proposta recebida pela Liga do Futebol Brasileiro (Libra) de um fundo dos Emirados Árabes para a venda dos direitos comerciais. O grupo, composto por 25 clubes, afirma que tem a XP Investimentos, Alvarez&Marsal e Livemode como interlocutores exclusivos e analisa outras propostas no mercado.

A Libra aprovou, em assembleia interna e por unanimidade, a exclusividade nas negociações ao Mubadala Capital. Este grupo é formado por 14 clubes e tem o BTG Pactual como interlocutor no mercado.

As duas partes ainda não chegaram a um consenso para saber se será possível a criação da liga com os 40 clubes, somente os da Série A ou os da Libra. O Mubadala Capital é um fundo de investimentos dos Emirados Árabes que tem como principal acionista o governo do país.

A Libra tem como integrantes Grêmio, Botafogo, Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Guarani, Ponte Preta, Novorizontino e Ituano.

Já os membros da LFF são América-MG, Atlético-MG. Atlético-GO, Athletico-PR, Avaí, Brusque, Ceará, Chapecoense, Coritiba, CRB, Criciúma, CSA, Cuiabá, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, Operário, Sampaio Côrrea, Sport, Tombense e Vila Nova.

*

CONFIRA A ÍNTEGRA DA NOTA OFICIAL DA LFF:

"Diante das recentes notícias na imprensa, a Liga Forte Futebol (LFF), em nome dos 25 clubes que a compõem, gostaria de informar que:

> As empresas XP Investimentos, Alvarez & Marsal e LiveMode são as interlocutoras exclusivas com o mercado, contratadas pela LFF para conduzir todas as negociações com investidores, grupos de mídia e parceiros comerciais de uma forma geral;

> Há um processo em curso de recebimento de propostas de investidores para a Liga Forte Futebol, liderado pela XP Investimentos, que continuará a ser conduzido de forma confidencial;

> Não houve recebimento de proposta da empresa Mubadala Capital pela LFF e não existe qualquer compromisso de exclusividade de negociação com nenhum investidor. Ao contrário, alguns investidores já manifestaram interesse e todas as propostas serão analisadas.

A LFF reafirma sua crença de que a distribuição equilibrada das receitas é o ponto de partida para criarmos uma liga forte no Brasil. O maior exemplo de sucesso do mundo é a Premier League, em que a diferença de receita entre o maior e o menor clube é de 1,5x. Não por acaso, a Liga Inglesa é a que gera maiores receitas e terá o maior número de craques na Copa do Mundo do Catar. É nos exemplos positivos que a Liga Forte Futebol continuará a mirar para que a liga brasileira se torne uma das 3 maiores do mundo".