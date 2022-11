SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cuca não seguirá no Atlético-MG para 2023. O treinador, que retornou ao clube no meio da temporada, deixa o clube alvinegro após o término do Campeonato Brasileiro.

O anúncio foi feito pela equipe mineira nas redes sociais nesta segunda-feira (14). Segundo o Atlético-MG, a decisão foi tomada em 'comum acordo'.

"Em comum acordo, Galo e Cuca decidiram pela não continuidade do treinador no Clube. Classificado para a Libertadores, o Atlético agradece ao técnico e aos auxiliares Cuquinha e Eudes Pedro, a quem deseja sucesso na sequência de suas carreiras", afirmou o clube.

"Amo esse clube e agradeço de coração a toda Massa Atleticana", disse Cuca, na nota divulgada pelo Atlético-MG.

Cuca assumiu o Atlético-MG em julho deste ano. Ele foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021, mas deixou o comando técnico após as conquistas. Sete meses depois, retornou ao Galo para substituir o argentino Turco Mohamed, demitido no decorrer da temporada.

Além do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2021, Cuca esteve à frente do time alvinegro no título da Libertadores de 2013 e conquistou três estaduais (2012, 2013 e 2021).

Somando as três passagens de Cuca pelo Atlético (2012/13, 2021 e 2022), foram 244 jogos, 134 vitórias, 55 empates e 55 derrotas, segundo os dados do Galo. Ele tem aproveitamento de 62,4%.

Em 2022, Cuca comandou a equipe em 21 partidas, com sete vitórias, sete empates e sete derrotas.