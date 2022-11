TURIM, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo foi a maior polêmica da lista anunciada por Tite no dia 7. Aos 39 anos, vinculado a um clube do México e sem atuar desde setembro, o lateral-direito vai disputar vaga com Danilo, que é titular e capitão da Juventus na atualidade. Apesar das diferenças de nível de desempenho em clubes, Danilo defende a presença de Dani no grupo e disse que o concorrente tem características que ele mesmo não tem.

"Dentro de campo o Daniel sempre demonstrou resiliência, além de uma qualidade técnica que pode dar muito para a equipe, inclusive características que eu não tenho condição de dar. Qualidade de passe, de deixar o cara na cara do gol, de descobrir espaços que às vezes nem os meias descobrem. São qualidades que ele tem, que são únicas e todos sabem", disse Danilo, que completou na sequência, mais sobre aspectos fora de campo.

"Como liderança ele seguramente é um exemplo, até conversamos essa amanhã que é fácil quando tudo corre bem a pessoa se dizer resiliente e que enfrenta desafios, mas a hora de demonstrar força é outra. Nesses últimos tempos ele focou, buscou melhorar e estar na sua melhor forma possível para ter o sonho de participar de mais uma Copa do Mundo. É inspiração, sempre alegre, nos treinos não relaxa um segundo, treina a 110%, isso influencia quem está ao redor. Em competição curta é necessário estar com esse foco. Ele é um exemplo de liderança e motivação, eu me espelho muito e tenho certeza que todos dentro da seleção também."

Danilo ainda respondeu outra pergunta sobre o concorrente da lateral direita da seleção, justamente quando foi mencionado o fato de Dani Alves atuar no futebol mexicano e ele na Itália e se ele se sentia desprestigiado por isso na disputa.

"Essa comparação não existe aqui dentro. Ela não foi feita em nenhum momento por nós jogadores aqui dentro. O que é criterioso para o Dani é só dele, tem a ver com tudo que ele pode dar, o que ele já fez, a história dele. Não existe essa comparação, até por isso é um grupo muito saudável, com espírito vencedor. Não fazemos essa comparação, abraçamos da melhor forma possível. É o trabalho do Tite, cabe a nós representar bem a seleção."

FRANÇA E ARGENTINA NO PÁREO

Danilo foi o primeiro jogador brasileiro a conceder coletiva de imprensa depois da apresentação do grupo para o período de treinos de preparação para a Copa do Mundo. O lateral-direito atua pela Juventus, dona do complexo esportivo onde o Brasil treina e se hospeda.

O lateral-direito respondeu a três perguntas em italiano, uma delas sobre as seleções que considera favoritas na Copa do Mundo para além do Brasil.

"França e Argentina são duas seleções fortíssimas. Seguramente chegarão longe na competição. Mas nós temos jogadores importantes, que jogam nas maiores equipes do mundo e que a cada três dias vão a campo e fazem a diferença, é um ponto importante para dizer. Quando vamos a campo com a camisa da seleção temos a sensação de sermos as crianças que no Brasil sonhavam entrar em campo, ganhar a Copa e abraçar nossa família e amigos."