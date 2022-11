SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Com muito apoio da torcida, o Brasil marcou um gol no fim e venceu o Canadá por 2 a 1, nesta terça-feira (15), na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols da seleção brasileira foram de Bia Zaneratto ainda no primeiro tempo e Gabi Nunes no segundo. Lawrence descontou de pênalti.

Este foi o último amistoso da seleção brasileira neste ano. A CBF ainda estuda o calendário para o próximo ano, tendo como única certeza a finalíssima diante da Inglaterra. O jogo acontece dia 6 de abril, em Wembley. O Brasil ainda pretende fazer a última Data Fifa em junho já na Austrália, onde será a Copa do Mundo 2023.

O Brasil iniciou a partida mais organizado do que no último amistoso, segurando bem o Canadá, que só assustou uma vez. A principal arma era na bola aérea, tentando aproveitar os espaços na defesa das donas da casa. A partir dos 30 minutos, porém, o time se organizou mais.

Com problemas para finalizar, as brasileiras se aproveitaram de uma das armas mais perigosas para marcar: a transição rápida. Aos 41 minutos, Kerolin tomou a bola no meio de campo, passou em velocidade e deu o passe para Bia Zaneratto abrir o placar de pé esquerdo.

No começo do segundo tempo, Quinn cometeu falta dura, mas não levou nem o amarelo. O Brasil teve chance de ampliar, mas desperdiçou e o Canadá, que começava a chegar mais, teve o esforço recompensado. Aos 14 minutos, Geyse foi cortar a jogada e bateu com a mão na bola dentro da área. Na cobrança de pênalti, Lawrence deslocou Lorena e deixou tudo igual.

O Brasil continuou sofrendo com as bolas aéreas do Canadá, que se lançava para tentar a vitória. Mal, o Brasil não fazia um bom segundo tempo, mas foi persistente. Gabi Nunes recolocou as brasileiras na frente aos 46 minutos após cobrança de escanteio. Foi um lance confuso, com bate-rebate na área, mas a arbitragem deu o gol para a meio-campista.

Prince ainda se machucou e precisou sair sem nem conseguir pisar no chão nos últimos minutos.