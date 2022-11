RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Tudo pronto para a eleição do Fluminense. Nesta terça-feira (15), o clube recebeu as últimas inscrições dos pré-candidatos para confirmar o pleito com Mário Bittencourt, que tenta a reeleição, além de Rafael Rolim e Marcelo Souto. Os sócios tricolores definem quem comanda o clube no próximo triênio no dia 26 de novembro, nas Laranjeiras.

Mário já tinha inscrito a chapa nos últimos dias, enquanto Rolim e Souto entregaram o requerimento na secretaria da sede nesta terça-feira, prazo limite, com as 200 assinaturas necessárias. Ademar Arrais, o primeiro a anunciar que participaria, retirou a candidatura na semana passada.

A oposição passou as últimas semanas tentando articular uma chapa única para bater de frente com Mário Bittencout. O consenso, porém, não aconteceu. Arrais retirou o nome do jogo com o objetivo de facilitar a união, mas Rolim e Souto preferiram rumar caminhos diferentes.

O Fluminense vai utilizar urnas eletrônicas, como já aconteceu outras vezes. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) autorizou o empréstimo de 20 unidades para o pleito.

OS CANDIDATOS

Parte do grupo político "Tricolor de Coração", Mário Bittencourt encabeça a chapa "Com Amor e Com Vigor". Como rompeu com Celso Barros ainda nos primeiros meses de gestão, o vice-presidente será Matheus Montenegro, que atualmente está na área de relações institucionais do clube.

Ex-advogado do clube nas gestões David Fischel, Roberto Horcades e Peter Siemsen, ele também já foi gerente de futebol com Horcades e vice de futebol com Peter. Em 2019, foi o presidente mais votado da história do Fluminense em eleição antecipada para a saída de Pedro Abad.

Já Marcelo Souto, de 36 anos, pertence ao "Esperança Tricolor". Foi conselheiro na gestão Pedro Abad e chegou a ser pré-candidato em 2019, mas não conseguiu as assinaturas suficientes para registrar a chapa. Desta vez, conseguirá concorrer tendo Sérgio Poggi como o vice-presidente.

Rafael Rolim, de 43 anos, é da chapa "Meu Fluminense Acelera". Jorge Briard, engenheiro e ex-presidente da CEDAE, será o vice-presidente. Ele não fez parte de cargos ou foi conselheiro, mas fez parte da chapa de Ricardo Tenório na eleição de 2019 e seria o vice-presidente jurídico em caso de vitória.

Atualmente, atua como subprocurador-geral do Estado do Rio de Janeiro. Sem Pedro Antônio, acabou sendo lançado. Os dois, inclusive, passaram o último ano estudando o clube com o objetivo de entender os cenários para migração para a SAF. O responsável por construir o CT do Tricolor está na lista dos 200 sócios e fará parte do Conselho Deliberativo em caso de vitória.