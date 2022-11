SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção portuguesa se prepara para a Copa do Mundo 2022, e as polêmicas entorno da equipe seguem envolvendo Cristiano Ronaldo, direta ou indiretamente.

No treino desta terça-feira (15), o clima esquentou entre dois jogadores. João Félix se enroscou com João Cancelo, que não gostou. Perto do lance, Cristiano percebeu o início de confusão e, quando a bola parou, se dirigiu ao lateral do Manchester City para evitar uma briga.

O astro de 37 anos segurou o jogador do City pela nunca, aparentemente tentando, ao mesmo tempo, acalmá-lo e repreendê-lo por causa da ação. Cancelo, porém, seguiu com o rosto fechado.

Já afastado dos companheiros, João Félix parece ter sido questionado por Bruno Fernandes sobre o que havia acontecido. Ele, então, aponta para Cancelo.

Nesta segunda-feira (14), circularam nas redes sociais especulações sobre um possível desentendimento entre Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes na seleção de Portugal. Segundo João Mário, não há polêmica e o clima é de paz entre os atletas.