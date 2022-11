SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo está prestes a começar e a seleção brasileira tem uma certeza: Tite não ficará no comando após a competição. Depois de um ano de sucesso no Flamengo, Dorival Júnior vem sendo especulado como possível sucessor. Para o zagueiro David Luiz, o treinador está pronto para o cargo.

"Sem dúvidas [é um dos mais preparados para a seleção]. Quem é vitorioso em um grande clube no nosso país claro que tem que estar sempre ventilando. Mas que seja feita a vontade de Deus, a vontade que ele tiver no coração dele. Gosto muito de trabalhar com ele. Está mais do que preparado", disse, no Prêmio Mesa Redonda.

David também exaltou o treinador no trabalho que resultou nos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil nesta temporada. Dorival foi anunciado em 10 de junho, depois de decepções do Fla com o português Paulo Sousa. Agora, as duas partes discutem uma renovação para a próxima temporada.

"Dorival é um grande treinador. Teve uma sensibilidade e inteligências únicas para conseguir reger o grupo, voltar a dar confiança a muitos. Ao mesmo tempo com toques inteligentes para dar mais a quem precisava. Ele soube ser um gestor inteligente, um treinador que deu organização para o time na simplicidade. Soubemos gerir isso com as vitórias que foram acontecendo com um time ou outro. Tudo nos ajudou a voltar a dar alegria aos torcedores".