SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Finalista da Copa do Mundo de 2018, a Croácia fez nesta quarta-feira (16), contra a Arábia Saudita, no estádio Prince Faisal Bin Fahd, em Riad, o seu último teste antes da estreia na Copa do Qatar. Com Modric, Perisic e Kovacic iniciando a partida no banco de reservas, o time croata precisou da entrada do trio para melhorar de rendimento e sair de campo com a vitória de 1 a 0, gol de Kramaric.

Poupados, os astros de Real Madrid, Tottenham e Chelsea só foram a campo na etapa final. Sem eles, a Arábia foi superior no primeiro tempo e terminou os 45 minutos iniciais com nove chutes contra apenas um dos croatas.

Kovacic foi o primeiro do trio a dar as caras, já no intervalo. Modric e Perisic entraram juntos, aos 20min do segundo tempo.

Com as estrelas acionadas, o time comandado por Zlatko Dalic melhorou de rendimento e, aos 37min, conseguiu o gol da vitória com Kramaric, jogador do Hoffenheim que também entrou no segundo tempo. Ele recebeu passe de Modric e, em jogada individual, finalizou de perna direita e marcou um belo gol.

A Croácia está no grupo F da Copa do Mundo, junto com Bélgica, Marrocos e Canadá. A estreia do time liderado por Modric está marcada para o dia 23, às 7h (de Brasília), contra a seleção marroquina, no estádio Al Bayt, em Al Khor.

Já a Arábia Saudita faz parte do grupo C e será o adversário da Argentina no jogo de abertura da chave, dia 22, às 7h, no estádio Lusail Iconic, em Lusail.