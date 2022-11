SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Son Heung-Min, principal esperança de gols da Coreia do Sul na Copa do Mundo de 2022, participou nesta quarta-feira (16) do primeiro treino da seleção asiática em Doha. Convocado mesmo em processo de recuperação após contusão, o jogador do Tottenham foi ao gramado utilizando uma máscara.

Son virou dúvida para a Copa do Mundo há duas semanas, quando sofreu uma lesão no rosto em partida por seu clube, contra o Olympique de Marseille. O atacante fraturou quatro ossos próximos ao olho. Há exatos sete dias, o coreano tranquilizou os fãs e publicou nas redes sociais que iria para o Mundial.

O atacante revelou que já foi ao gramado em outras ocasiões nos últimos dias. "Eu venho trabalhando da mesma forma que antes. (...) O time (Tottenham) e a seleção sul-coreana têm se comunicado sobre as minhas condições, e isso me ajudou ao longo do primeiro treino aqui", declarou Son, em entrevista coletiva. "Inicialmente, fiquei surpreso com o quão confortável foi usar a máscara", adicionou.

Son está disposto a aceitar o risco de jogar lesionado. "Na perspectiva dos torcedores, pode parecer que estou indo longe demais, mas jogadores de futebol sempre estão sujeitos a riscos", afirmou. "É difícil dizer que vou jogar todas as partidas. Gostaria de avaliar minha condição dia a dia, passo a passo", completou.

A Coreia do Sul estreia na Copa do Mundo no dia 24 de novembro, contra o Uruguai. Os asiáticos estão no Grupo H, junto com Portugal e Gana.