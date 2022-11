SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Christopher Nkunku, da seleção francesa, usou suas redes sociais nesta quarta-feira (16) para falar pela primeira vez após o lance polêmico que o tirou da Copa do Mundo. O jogador do RB Leipzig e artilheiro da Bundesliga sofreu uma pancada do colega Camavinga durante um treinamento.

"Ontem [terça-feira] à tarde, após os exames médicos, tive que deixar o 'Blues' e desistir do Mundial. Agora é a hora de trabalhar com o único objetivo de voltar ainda mais forte", escreveu o atleta.

"Uma reflexão para o colega Eduardo Camavinga, injustamente apontado. A Copa do Mundo deve ser um momento de comunhão e não de divisão. Obrigado a todos os funcionários e meus companheiros de equipe por seu apoio. Serei seu primeiro apoiador, deixe-nos orgulhosos!", completou.

Os exames médicos realizados logo após Nkunku sair mancando do treino constataram uma entorse em seu joelho. Depois do resultado, a França emitiu uma nota oficial anunciando que o jogador de 25 anos estava fora da competição. Em seu lugar, Didier Deschamps optou por convocar Muani, atacante do Eintracht Frankfurt.

A seleção francesa, atual campeã do Mundo, estreia contra a seleção australiana na próxima terça-feira (22), às 16h (horário de Brasília). No Grupo D, os franceses ainda enfrentam Dinamarca e Tunísia na fase de grupos.