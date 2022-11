SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Convidado do podcast "Flow Sport Club" na tarde desta quarta-feira (16), Lucas Moura falou sobre a trajetória no Tottenham e o que pretende para a carreira quando acabar o contrato com o time inglês.

Com vínculo até o final da temporada 2022/23, o atacante brasileiro disse estar tranquilo. Ele afirma que não irá tomar nenhuma decisão agora e que avaliará as propostas só a partir de junho. Um retorno ao Brasil, especialmente ao São Paulo, não está descartado.

"Eu quero jogar bola e estar em um clube que me proporcione jogar em alto nível", começou Lucas Moura. "Tenho muita lenha para queimar ainda, estou com 30 anos. Meu pensamento é acabar essa temporada com o Tottenham e, livre de contrato, é sentar com a minha família e ouvir as ofertas que vão aparecer. Aí analisar tudo: país, clube, lado financeiro. Agora estou muito tranquilo lá, se o Tottenham quiser renovar, legal, gosto demais, estou adaptado. Se não quiser, vou sair livre e aparecem mais propostas", disse.

Logo em seguida, o atacante foi questionado se existia a possibilidade de retornar ao Brasil. Ele citou o carinho pelo São Paulo, mas ressaltou que nunca estabeleceu um prazo para retornar ao clube do Morumbi.

"Tem a possibilidade, claro que tem a possibilidade de voltar para o Brasil. Eu sempre falei que quero voltar para o São Paulo, é o clube que eu amo. Mas nunca estipulei um prazo. Eu disse que queria ficar no mínimo 10 anos na Europa, jogando em alto nível, faça chuva ou faça sol. Agora vamos ver o que acontece, o que aparece", continuou.

Lucas foi vendido do São Paulo para o Paris Saint-Germain em janeiro de 2013. No início de 2018, trocou o clube francês pelo Tottenham. Desta forma, o atacante está próximo de completar 10 anos de atuação no Velho Continente.