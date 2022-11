SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Segundo colocado na premiação da Bola de Ouro neste ano, o atacante Sadio Mané afirmou que acredita na chance de título da seleção do Senegal na Copa do Mundo do Qatar.

"A Copa do Mundo está chegando, então vamos ver o que vai acontecer. Mas a ideia de conquistá-la não é algo impossível", disse o jogador em entrevista ao OneFootball.

O atacante do Bayern de Munique vai ficar de fora dos primeiros jogos do Mundial, já que corre contra o tempo para se recuperar de uma lesão na perna, sofrida no último dia 8, em jogo contra o Werden Bremen.

Sua convocação chegou a ser colocada em dúvida, mas o jogador recebeu a confiança do técnico Aliou Cissé, e comentou sobre o sacrifício que está disposto a fazer.

"Hoje em dia, acho que tenho mais chances de ser campeão. Se você tem isso em mente, tira muito do peso do sacrifício. Porque estou disposto a encarar todos esses sacrifícios. Acho que é possível, então não vou desistir", disse o senegalês.

O Senegal está no Grupo A da Copa, e fará sua estreia no dia 21, contra a Holanda. Na primeira fase, a equipe africana ainda enfrenta o Qatar e o Equador.