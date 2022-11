SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção inglesa já está no Qatar realizando preparativos para a Copa do Mundo de 2022. Nesta quinta-feira (17), o treino do English Team contou com a presença de trabalhadores imigrantes que contribuíram para a construção de estádios no país asiático.

Após concluir as atividades no centro de treinamento do Al Wakrah, Gareth Southgate e o capitão Harry Kane lideraram o encontro com os trabalhadores. Os imigrantes tiraram fotos, pegaram autógrafos e jogaram futebol com os atletas. Eles também receberam um presente: ingressos para a primeira partida da seleção inglesa no Mundial, contra o Irã, no dia 21.

De acordo com a Football Association, a ideia de conversar com pessoas que atuaram na construção de estádios foi planejada há meses. "Definimos em setembro que gostaríamos de convidar alguns trabalhadores imigrantes aos treinos para conhecerem os jogadores, e para que possamos agradecê-los por seu papel no torneio".

A Inglaterra não foi a única seleção a encontrar trabalhadores que atuaram na construção de estádios. O elenco dos Estados Unidos também recebeu imigrantes e jogou futebol com eles.

As questões trabalhistas rendem críticas ao Qatar. Uma matéria divulgada pelo The Guardian em 2021 alega que 6,7 mil imigrantes morreram no país, enquanto a organização do Mundial nega os números. Relatórios da Anistia Internacional apontam que o Qatar apresentou evoluções, mas abusos ainda são frequentes.