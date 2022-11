PJF - Praça CEU em Benfica

Cerca de 500 pessoas devem circular pela Praça CEU, no próximo domingo, 20, quando acontece o desafio “12 Horas de Esportes”, na JK, 5.899 – Benfica. A estimativa é de que metade desse público participe diretamente da maratona esportiva, que será realizada entre 8h e 20h. Haverá partidas de futsal, tênis de mesa, basquete e vôlei, além de aulões de dança e Rua de Lazer, com muitos brinquedos e atividades lúdicas para as crianças. A programação é inteiramente gratuita.

Estão programados 16 jogos de futsal, vôlei e basquete. Nos aulões de ginástica e dança mix, a participação é espontânea. Já no desafio de tênis de mesa, serão recebidas inscrições no local, para que o chaveamento seja sorteado conforme o número de participantes.

Confira a programação:

* 8h às 13h – Rua de Lazer

* 8h - River x CEU S7 | Quadra coberta

* 8h40 – Sport x Semente S7 | Quadra coberta

* 9h – Aulão de Ginástica | Saguão

* 9h20 – Futsal Sub7 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 10h – Futsal Sub7 – Final | Quadra coberta

*10h – Dança Mix | Saguão

* 10h40 – Sport x River S9 – Jogo 1 | Quadra coberta

* 11h20 – CEU x Semente S9 – Jogo 2 | Quadra coberta

* 11h40 – Futsal – Sub9 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 12h20 - Futsal – Sub9 – Final | Quadra coberta

* 13h – River x M. Marinho S11 - Jogo 1 | Quadra coberta

* 13h às 15h – Desafio de Tênis de Mesa – Saguão | Quadra coberta

* 13h40 – Sport x Vila E. S11 – Jogo 2 | Quadra coberta

* 14h20 – Futsal Sub11 – Disputa 3º lugar | Quadra coberta

* 15h – Futsal Sub11 – Final | Quadra coberta

* 16h – Início das partidas de Basquete | Quadra coberta

* 18h – Início das partidas de Vôlei | Quadra coberta