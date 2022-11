SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF emitiu uma nota oficial no início da tarde desta quinta-feira (17) em que o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, afirma que em nenhum momento tratou da sucessão do comando técnico da seleção brasileira. Rodrigues afirmou que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.

A nota vai de encontro às declarações do vice-presidente da entidade, Francisco Novelletto, que afirmou à Rádio Grenal também nesta quinta: "Fizemos uma consulta pelo Pep Guardiola e ele aceitaria treinar a seleção brasileira. Porém, o salário de 24 milhões de euros (R$ 135,5 milhões na cotação atual) por ano é impagável", declarou.

Na última terça-feira, o comentarista da Rede Globo Caio Ribeiro disse em uma live do jogo Cartola: "Não é nem só opinião, é informação. Quer que eu fale quem vai ser o próximo treinador da seleção brasileira? Mano Menezes. Me cobre daqui a pouco. Mano Menezes será o próximo treinador brasileiro numa dobradinha com Andrés Sanchez, que será o próximo diretor da seleção brasileira. Daqui a dois meses vocês falam se eu estou errado ou não", declarou o Caio Ribeiro.

Veja a nota na íntegra abaixo:

"O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, informa que, desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futebol do futuro comando técnico da seleção brasileira após a Copa do Mundo. Rodrigues afirma que nunca conversou sobre a questão com qualquer vice-presidente da entidade, presidente de federação, dirigente de clube ou familiar.

O presidente reitera que a entidade está focada 100% na conquista do hexacampeonato, sob o comando do técnico Tite.

Qualquer notícia em contrário é mentira. Não sei o intuito de fazerem isso. Essa questão só será tratada em janeiro."