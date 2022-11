SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O quarto B-201 do módulo 1 da Universidade do Qatar, onde a seleção argentina ficará hospedada para a Copa do Mundo, tem apenas um nome estampado em sua porta: Lionel Messi. É lá que o principal astro e maior esperança do povo argentino de sair de Doha com o tricampeonato mundial passará as noites sozinho.

De todos os jogadores da Argentina, o craque do PSG é o único que não dividirá o quarto com ninguém, algo que acontecerá com ele pela primeira vez em uma Copa do Mundo. Mas por quê?

Uma reportagem do Olé, principal jornal argentino, explica que Messi quase sempre dormiu no mesmo quarto do Kun Agüero, até mesmo quando eram juvenis. Com a aposentadoria do amigo, nenhum outro jogador acabou "substituindo" Aguero como parceiro de Lionel.

A concentração "solo" de Messi não é novidade. Desde que Agüero pendurou as chuteiras, o capitão do time tem concentrado sozinho, até mesmo em jogos das eliminatórias, por exemplo. No entanto, essa é a primeira vez que isso acontece em um torneio mais longo.

A matéria destaca, porém, que Agüero nem sempre foi o parceiro de Messi nas concentrações, mesmo com Kun presente no plantel. Na Copa de 2010, por exemplo, quando Diego Maradona foi o treinador, Lionel teve como companheiro de quarto o ex-jogador Juan Sebástian Verón, com quem tinha boa relação fora das quatro linhas.

A "solidão" de Messi, porém, só deve se restringir à hora de dormir. Com Paredes, Di María, Otamendi e outros jogadores mais chegados em quartos bem próximos, o camisa 10 deve ter companhia durante grande parte da concentração, com direito até às clássicas partidas de truco.

A Argentina faz a sua estreia na Copa do Mundo no dia 22 de novembro, terça-feira, quando enfrenta a seleção da Arábia Saudita. México e Polônia completam o grupo C.