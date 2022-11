SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tiago Nunes, ex-Corinthians, Athletico-PR, Ceará e Grêmio, é o novo treinador do Sporting Cristal do Peru. O clube anunciou sua contratação por meio de seu perfil no Instagram.

"Bem-vindo, profe Nunes! Nos alegra anunciar que Tiago Nunes é nosso novo técnico", diz a mensagem, junto a um vídeo do técnico.

O Sporting Cristal conseguiu a classificação para a disputar a 1ª fase da Copa Libertadores, informalmente conhecida como Pré-Libertadores.

Nunes tinha o desejo de trabalhar no exterior desde que iniciou a carreira, espelhando-se em Paulo Autuori, que foi seu diretor e é visto por ele como um modelo.

Curiosamente, Autuori, hoje técnico no Atlético Nacional (COL), também trabalhou no Sporting Cristal.

O último trabalho de Tiago Nunes foi no Ceará, de onde se desligou em março deste ano, após seis meses de trabalho.

