SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em apresentação do coordenador de futebol Falcão, nesta quinta-feira (17), o presidente Andres Rueda afirmou que não interferirá nas decisões esportivas. Antes, o dirigente acumulava a função e ia até o mercado por negociações.

Com a chegada de Falcão, que, apesar da nova nomenclatura, atuará como um clássico executivo de futebol, Rueda ficará apenas com as finanças do time praiano.

"Vou entrar na parte mais dolorosa, de caber ou não no bolso. Decisões esportivas ficam com o nosso homem forte do futebol. Para isso que estão vindo. Falamos em profissionalização e temos que praticar", disse.

Pensando no planejamento para 2023 após mais um ano de dificuldade, o presidente deu boas notícias: os bolsos estão um pouco mais cheios. Sendo assim, haverá maior flexibilidade financeira para os reforços do time.

"É o grande desafio. Meu, do Falcão e comissão técnica. Com recursos e ativos que temos, do pouco de condição financeira que temos, acharmos as melhores posições. Vamos pensar em trocas, ir ao mercado dentro da possibilidade trazer quem tem contrato com outros clubes ou em final de contrato. Que caiba no bolso. A diferença é que o bolso está um pouco mais recheado. Um pouco mais recheado pela criatividade que tivemos lá atrás para criar recursos", explica.

"A tempestade passou. Ainda tem vento, mas na situação anterior não poderíamos pensar. Situação é mais tranquila e isso nos permite alçar novos voos. No campo, 2021 e 2022 não foram o que esperava. Mas é entendível pela situação que nos encontrávamos", completa.

Falcão, com Covid-19, está se inteirando da situação do Santos, mas já está agindo nos bastidores e sugerindo alguns nomes para o presidente do Santos. Odair Hellmann, novo técnico do time, está se reunindo nas madrugadas de Abu Dhabi para ficar à par das situações. Ele não deve chegar ao Brasil nos próximos dias devido às burocracias com as documentações.