SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Sadio Mané, cortado da Copa do Mundo por lesão, passou por uma cirurgia bem-sucedida na noite desta quinta-feira (17)

O Bayern de Munique, clube do astro da seleção de Senegal, informou que o procedimento na fíbula foi realizado em Innsbruck e confirmou o afastamento do atleta dos gramados.

"Sadio Mané passou por uma cirurgia bem-sucedida em Innsbruck na noite de quinta-feira. Portanto, ele não estará mais disponível para jogar pelo Senegal na Copa do Mundo. Tudo de bom na sua recuperação, Sadio!", escreveu o perfil oficial do Bayern no Twitter.

O atacante se machucou na partida da equipe contra o Werder Bremen, no início do mês, pelo Campeonato Alemão.

Mané sentiu a perna após uma dividida e precisou deixar o campo da Allianz Arena aos 20 minutos do 1° tempo, dando lugar a Leroy Sané.

Desde então, o senegalês iniciou uma saga para tentar ir à Copa do Qatar: ele chegou até a ser convocado, mas não conseguiu se recuperar e acabou cortado.