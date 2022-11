SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A poucos dias da abertura da Copa do Mundo 2022, Carol Cabrino, esposa do zagueiro Marquinhos, deu detalhes de como será a experiência no Qatar para os familiares dos jogadores da seleção brasileira.

A influenciadora colocou uma caixa de perguntas nos stories do Instagram e abriu o jogo sobre como será a visita ao país do Oriente Médio.

Aos seguidores, ela disse que irá embarcar para o Qatar na próxima segunda-feira (21). O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24, quinta, às 16h (de Brasília).

A influenciadora afirmou que assistirá a todos os jogos do Brasil e que ficará no Qatar até quando a seleção permanecer no torneio. Ela estuda levar os três filhos nos jogos: Maria Eduarda (5 anos) e Enrico (próximo de completar 3) devem ir, mas a pequena Martina, que nasceu em abril deste ano, não está confirmada, pelo que diz a esposa do zagueiro do PSG.

Por conta da recém-nascida, Carol Cabrino optou por ficar em um hotel ?a influenciadora ainda revelou que a família do defensor alugou uma casa, já que vai em grande número.

Ela contou também que a CBF ofereceu um pacote de hospedagem aos parentes dos jogadores, com todos os custos bancados por cada atleta e família, e que poderá ver o marido durante a Copa em momentos "específicos".

"Os jogadores ficarão concentrados em um hotel à parte, diferente do nosso. Temos dias e horários específicos para visitas numa sala em comum com todos os outros jogadores. E teremos acesso para assistir alguns treinos específicos", escreveu Carol Cabrino.

