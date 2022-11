TURIM, ITÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores da seleção brasileira foram liberados para curtir horas de folga na cidade italiana de Turim depois do treino desta sexta-feira (18), no CT da Juventus. A liberação ocorreu após o quinto dia de atividades.

A agenda é livre. Há jogadores com família na cidade que vão aproveitar o dia e sair para almoçar ou jantar, outros vão passar o dia no próprio hotel e outros ainda vão fazer turismo pela cidade.

Não há obrigatoriedade de apresentação na noite desta sexta-feira. Só é preciso que todos estejam no hotel do CT da Juventus neste sábado (19). Às 9h (de Brasília), a delegação sai do hotel a caminho do aeroporto do Turim, com voo fretado marcado para 10h30. No horário da Itália isso tudo é já no período da tarde.

A chegada no Qatar será mais ou menos às 18h15 (de Brasília) do sábado. No domingo já está programado um treino em Doha, com estreia na Copa do Mundo marcada para quinta-feira (24), contra a Sérvia.

Os jogadores e profissionais da comissão técnica da seleção brasileira começaram a deixar o hotel para curtir a folga mais ou menos às 10h. A maioria saiu de veículos já dentro do hotel, sem passar pelos lugares onde se concentravam torcedores. Entre os que interagiram com os torcedores está Taffarel, preparador de goleiros da seleção.

Na saída do CT, Cláudio Taffarel foi assediado por um grupo de torcedores que pediram autógrafos e fotos com o ex-goleiro da seleção brasileira. Tetracampeão mundial com o Brasil em 1994, o gaúcho de 56 anos é o atual preparador de goleiros da comissão técnica de Tite e atuou por alguns anos na Itália, defendendo Parma e Reggiana.