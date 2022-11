SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, a Sérvia goleou no último amistoso preparatório para o Mundial nesta sexta-feira (18). Os sérvios contaram com o brilho do atacante Vlahovic, da Juventus, para vencer o Bahrein por 5 a 1, em partida realizada em Rifa.

O jogo começou em alta velocidade e Tadic abriu o placar para a Sérvia logo aos oito minutos, em cobrança de falta. Aos 15, o Bahrein empatou com Yusuf Helal, batendo pênalti. No segundo tempo, Vlahovic deu assistência para Tadic marcar o segundo dele, aos quatro minutos. Aos seis, o atacante da Juventus deixou o dele. Duricic, de cabeça, transformou o placar em goleada aos 41, e Jovic fechou o placar aos 44 minutos.

No Grupo G da Copa do Mundo, a Sérvia estreia no torneio na próxima quinta-feira (24), às 16h (de Brasília, justamente contra a seleção brasileira.

Os primeiros minutos da partida foram movimentados, com as duas equipes criando - e aproveitando - boas chances de gol.

Logo aos oito minutos, a Sérvia teve uma falta próxima à área. Tadic, jogador do Ajax, camisa 10 e capitão sérvio, foi para a cobrança. Com a perna esquerda, ele bateu no ângulo do goleiro. A bola tocou no travessão e entrou.

A resposta não demorou. Aos 13 minutos, Madan carregou pela direita, invadiu a área e cortou para dentro. O atacante foi derrubado por Stefan Mitrovic, e o árbitro marcou pênalti. Yusuf Helal deslocou o goleiro para empatar o jogo.

A partir daí, o jogo perdeu em emoção. Os lances mais perigosos foram anulados por impedimento.

Para o segundo tempo, o técnico Dragan Stojkovic apostou na entrada de Vlahovic, um dos astros da Sérvia, que começou a partida no banco. A alteração foi certeira. Em cinco minutos, o atacante da Juventus ajudou a seleção do leste europeu a resolver o jogo - com grande ajuda de Tadic.

Aos quatro minutos Vlahovic dominou na intermediária e tocou em profundidade para Tadic. O camisa 10 dominou bem, com a perna esquerda, colocou na frente, e bateu forte, também com a canhota.

Dois minutos depois, Tadic voltou a brilhar. Desta vez, ele descolou um lindo passe de letra para Vlahovic, dentro da área, dominar e chutar com a perna direita para fazer o terceiro.

Aos 41 minutos, Grujic arrancou pela esquerda e cruzou com muita precisão. A bola foi na cabeça de Duricic, que finalizou forte, no meio de vários marcadores para fazer o quarto gol.

Três minutos depois, Vlahovic voltou a dar espetáculo. Na intermediária, o atacante deu um lindo passe em profundidade para Jovic. O atacante da Fiorentina tocou de cavadinha na saída do goleiro e fechou o placar.