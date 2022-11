DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Cristiano Ronaldo é o atleta que vai disputar a Copa do Mundo com o maior alcance em redes sociais. Somando Twitter, Instagram, Facebook e TikTok, o português tem 747,1 milhões de seguidores. Lionel Messi tem 476 milhões de fãs somando as quatro plataformas. Os dois estão muito à frente do primeiro brasileiro na lista, que é Neymar, com 337,5 milhões e ficou na terceira colocação. Juntos, o trio ultrapassa o alcance de 1 bilhão de pessoas.

A pesquisa foi conduzida pela agência de relações públicas, digital e futebol, PMPR Excellence. Ao todo, a empresa escocesa estudou as 32 seleções participantes e fez o perfil de 831 jogadores.

Entre os brasileiros, Daniel Alves é o vice-líder, com 59 milhões de seguidores, seguido por Vini Jr, com 47 milhões. Casemiro, Alisson, Thiago Silva, Gabriel Jesus, Rodrygo, Richarlison e Marquinhos completam o top 10 da Amarelinha.

"O poder coletivo da mídia, projeção e influência dos 831 jogadores de futebol da Copa do Mundo é mais de 3,9 bilhões quase metade de toda a população do mundo (8 bilhões). Cristiano Ronaldo é, sem dúvida, o representante das redes sociais da influência global das redes sociais", explicou o editor de mídia social e diretor de marketing de excelência da PMPR, Barry Thomson.O editor chefe das tabelas de influência de mídia social e diretor da empresa, Peter McLean, também fez uma análise sobre o desempenho do Neymar e ponderou que o fato de o brasileiro ser mais novo muda a equação.

"É claro que Neymar, aos 30 anos, é o mais jovem dos três, com Messi 35 e Ronaldo 37. Assim, com o tempo, Neymar ainda pode emergir como o jogador mais popular do mundo. O tempo dirá. Por enquanto, Cristiano Ronaldo, é simplesmente, o ser humano mais popular do planeta. O número de Ronaldo de 747 milhões de seguidores é surpreendente e destaca o alcance global e a influência de personalidades individuais do futebol. Para colocar isso em perspectiva, os seguidores de Ronaldo são mais do que toda a população da Europa (446.8M)", analisou.

*

TOP 10 DA COPA

1 - Cristiano Ronaldo - Portugal - 741,1 milhões

2 - Lionel Messi - Argentina - 476 milhões

3 - Neymar - Brasil - 337,5 milhões

4 - Karim Benzema - França - 121 milhões

5 - Gareth Bale - Gales - 100,3 milhões

6 - Kylian Mbappé - França - 96,8 milhões

7 - Luis Suárez - Uruguai - 79,8 milhões

8 - Paulo Dybala - Argentina - 68,9 milhões

9 - Antoine Griezmann - França - 66,6 milhões

10 - Robert Lewandovski - Polônia - 63,8 milhões

VEJA O TOP 10 DO BRASIL

1 - Neymar - 337,5 milhões

2 - Dani Alves - 59 milhões

3 - Vini Jr - 47 milhões

4 - Casemiro - 38,9 milhões

5 - Alisson - 38,5 milhões

6 - Thiago Silva - 28,4 milhões

7 - Gabriel Jesus - 26,3 milhões

8 - Rodrygo - 12,8 milhões9 - Richarlison - 11,7 milhões

10 - Marquinhos - 10,6 milhões