SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O argentino Mauricio Pochettino, técnico com passagens por PSG e Tottenham, aproveitou o período de inatividade à beira dos gramados para se aventurar na TV. O treinador fechou acordo com a emissora inglesa "BBC Sports" para ser comentarista durante a Copa do Mundo do Qatar.

Pochettino se juntará a diversos nomes consagrados no meio do futebol. A emissora estatal britânica contratou Gilberto Silva, Didier Drogba e Vincent Kompany para comentarem partidas durante o Mundial. A equipe fixa do canal tem outros ex-jogadores, como Rio Ferdinand e Gary Liniker.

O anúncio vem em meio a especulações ligando Pochettino à seleção inglesa. O treinador está sem clube desde junho, quando saiu do PSG. O nome do argentino é bem visto por John McDermott, diretor da Football Association. Caso o English Team decepcione no Qatar, o atual técnico Gareth Southgate pode deixar o cargo.

Pochettino revelou nesta semana, em entrevista ao portal "The Athletic", que tem interesse no posto. "Claro, meu relacionamento com a Inglaterra sempre foi muito bom. (...) Eu me sinto tão confortável aqui. Você nunca sabe o que acontece. Estou aberto a tudo", declarou.