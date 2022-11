RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A prefeitura do Rio de Janeiro lançou um álbum virtual com os jogadores nascidos na Cidade Maravilhosa que já disputaram a Copa do Mundo. A produção mostra nomes como Nilton Santos, Carlos Alberto Torres, Zico, Romário e Ronaldo, dentre outros.

Da primeira edição do Mundial, em 1930, até hoje, foram 89 cariocas que já foram chamados para defender a seleção brasileira. No Qatar, o técnico Tite conta com quatro representantes: o zagueiro Thiago Silva, os meias Bruno Guimarães e Lucas Paquetá e o atacante Pedro.

Cada jogador ganhou uma figurinha interativa. Quando o usuário passa o cursor, a imagem vira e mostra a história do escolhido. Há também figurinhas "coletivas", como é o caso de 1930, 1934 e 1938. É possível conferir através do site dados.rio/especiais.

"Devido a uma briga entre a então Confederação Brasileira de Desportos e a Associação Paulista de Esportes Atléticos, a seleção daquele ano foi formada em sua maioria por jogadores nascidos no Estado do Rio de Janeiro. Entre os convocados cariocas estavam o goleiro Joel, os zagueiros Brilhante, Itália, Zé Luiz e os atacantes Nilo, Preguinho, Russinho, Teóphilo. No meio de campo, os cariocas Fernando, Fortes e Hermógenes", explica, sobre 1930.

Há ainda uma figurinha especial para o Maracanã, que o site lembra ter sido "palco de grandes eventos, como as Copas de 1950 e 2014, dos jogos Pan-Americanos de 2007 e das cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos de 2016".

O álbum foi realizado pelo Escritório de Dados da prefeitura.