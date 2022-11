SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volante Declan Rice, da seleção da Inglaterra, mostrou que está confiante em ganhar a Copa do Mundo por seu país de um jeito, no mínimo, diferente.

O jogador de 23 anos, que atua pelo West Ham, inovou ao não levar nada em sua mala extra para o Qatar, palco do torneio ? todos os atletas levaram duas bagagens para o país

O motivo? Rice quer pegar o avião rumo ao Reino Unido, já no fim de dezembro, com a histórica taça da Copa dentro de sua mochila.

"Não há nada nessa aqui. É uma mala reserva. Espero levar para casa o troféu da Copa nela", brincou ele aos jornalistas ingleses assim que iniciou a concentração com os colegas de equipe.

Considerado jogador importante no sistema tático do técnico Gareth Southgate, Rice deve ser titular já na estreia da Inglaterra, diante do Irã, na segunda-feira (21). O duelo acontece a partir das 10h (de Brasília).