SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo 2022 começa na próxima quinta-feira (24) para Brasil e Sérvia. A seleção brasileira, favorita para avançar no grupo, também leva vantagem nas prévias antes da estreia, marcada para as 16h (de Brasília).

Em entrevista ao "OneFootball" (assista mais abaixo), o zagueiro sérvio Milos Veljkovic deu a sua versão do que os europeus precisam fazer para competir com o time treinado por Tite.

"O Brasil tem muitos jogadores. Não só de ataque, mas especialmente no ataque. No setor ofensivo do Brasil existem muitos jogadores que se destacam em seus respectivos clubes. Não posso dizer apenas um, porque todos são perigosos", começou o zagueiro.

"Temos que nos defender como equipe e manter nosso estilo de futebol, sendo corajosos com a bola e jogando pra frente, como fizemos contra Portugal [na última rodada das Eliminatórias. que garantiu vaga direta no Mundial à Sérvia]. Eles também têm grandes jogadores, mas acho que se jogarmos dentro do nosso estilo, e nos defendermos bem, nós temos chance", assegurou.

Milos Veljkovic, que hoje representa a Sérvia, teve a oportunidade de servir a Suíça, também no Grupo G do Mundial. Ele contou na entrevista ao "OneFootball" que os sérvios foram mais atenciosos nas categorias de base e, por isso, decidiu pela seleção principal do país.