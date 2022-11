SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Fifa divulgou na manhã deste sábado (19) a data da estreia da arbitragem brasileira na Copa do Mundo do Qatar. Raphael Claus apita Inglaterra e Irã, pelo Grupo B, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Danilo Ricardo Simon Manis, na segunda-feira (21), às 10h (de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

O árbitro de 43 anos faz parte do quadro de arbitragem da Federação Paulista, ingressando em 2014 no quadro da Fifa. Já apitou a final da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana e diversos jogos das Eliminatórias. Foi eleito o melhor árbitro do Brasileiro em 2018.

Outro árbitro indicado pela CBF e que estará na Copa é Wilton Pereira Sampaio, da Federação Goiana de Futebol. Ele faz sua estreia na próxima segunda-feira (21), em Senegal e Holanda, pelo Grupo A, e será auxiliado por dois brasileiros na partida: Bruno Boschilia (PR) e Bruno Raphael Pires (GO).

Além deles, estarão na Qatar os árbitros assistentes Danilo Manis, Rodrigo Figueiredo e Neuza Inês Back, a primeira mulher brasileira a estar numa Copa do Mundo, ao lado de outras cinco.

Esta será a primeira Copa do Mundo da história em que mulheres estarão no quadro de arbitragem.