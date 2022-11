SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Benzema, astro da seleção francesa, publicou uma mensagem neste sábado (19) pouco depois de ser cortado da Copa do Mundo do Qatar.

No Instagram, o atacante do Real Madrid, que sofreu uma lesão na coxa esquerda, disse que precisou "pensar na equipe" para ceder o seu lugar a outro atleta -o prazo de recuperação de sua contusão é de cerca de três semanas, período em que o torneio estará na reta final.

"Nunca desisti na minha vida, mas esta noite tive que pensar na equipe como sempre fiz, então a razão me diz para deixar meu lugar para alguém que possa ajudar nosso grupo a fazer uma boa Copa do Mundo", iniciou Benzema em sua rede social. "Obrigado por todas as suas mensagens de apoio", completou o atacante francês de 34 anos.

A presença de Benzema era um dos grandes atrativos para a campanha da França, campeã mundial de 2018, no Qatar. O atacante não participou daquela campanha porque estava afastado da seleção, devido a uma acusação de chantagem que envolvia amigos dele e o ex-companheiro de seleção Mathieu Valbuena. O jogador do Real Madrid voltou à seleção apenas em 2021.

Os rumores de corte começaram depois que Benzema sentiu uma lesão muscular em um treino realizado na tarde deste sábado (19) -justamente o primeiro do qual ele participou no Qatar. Depois de deixar a atividade com dores, o centroavante passou por exames em uma clínica. Os resultados detectaram a lesão na coxa esquerda.