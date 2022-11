BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Um dia histórico para o futebol feminino em Minas Gerais, com mais de 7 mil pagantes para a decisão do Campeonato Mineiro, entre Atlético-MG e Cruzeiro, no final. Na decisão em jogo único, o Galo levou o tricampeonato após superar a Raposa na disputa de pênaltis. Mas a festa atleticana pelo título foi abafada por uma enorme briga entre as torcidas organizadas do Atlético e do Cruzeiro.

O confronto aconteceu no bairro Bonfim, na Região Noroeste de Belo Horizonte, próximo à sede da Galoucura, principal organizada do Atlético, a cerca de oito quilômetros do Mineirão. Os vídeos da briga circulam nas redes sociais e mostram torcedores com paus e pedras. Do outro lado estava a Máfia Azul, que é a principal torcida organizada do Cruzeiro.

A Polícia Militar foi acionada e dispersou os torcedores que estavam brigando. Um Boletim de Ocorrência no 34º Batalhão da PM, mas ninguém foi detido por causa da briga. Também não há registro do número exato de feridos, já que os machucados foram levados por companheiros das próprias torcidas para os hospitais da região.

Vale destacar que a Máfia Azul está punida e não pode frequentar estádios até 2024, por causa de brigas anteriores. A principal organizada do Cruzeiro não pode entrar nos estádios com camisas, bandeiras, baterias ou faixas. Já a Galoucura estava punida até agosto, também por brigar com torcedores rivais.