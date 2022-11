SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A derrota do Qatar por 2 a 0 para a seleção do Equador, neste domingo (20), foi a primeira de um país anfitrião na estreia na história da Copa do Mundo.

Até então, eram 15 vitórias do país-sede e sete empates. Em 2002 ocorreu o primeiro e único Mundial com dois anfitriões ?Coreia do Sul e Japão.

Os sul-coreanos fizeram a sua parte e venceram a Polônia por 2 a 0. O Japão, por sua vez, ficou no empate por 2 a 2 com a Bélgica.

O México, que sediou a Copa em 1970 e em 1986, foi a seleção que mais vezes esteve presente em jogo de estreia do anfitrião. Além dos dois como país-sede, participou da primeira partida contra os donos da casa nos Mundiais de 1950, 1958 e 2010. E só venceu um, em 1986.

O Brasil jogou duas vezes a partida de abertura, ambas como anfitrião: em 1950, quando bateu a seleção mexicana por 4 a 0, no primeiro jogo oficial no estádio do Maracanã, e em 2014, derrotando a Croácia por 3 a 1, na Neo Química Arena, em Itaquera.

Apesar de a derrota do Qatar ter sido a primeira do anfitrião, a história conta com uma grande zebra para donos da casa. Em 1982, a seleção espanhola não conseguiu passar do empate por 1 a 1 com Honduras, que saiu na frente e segurava a vitória até metade do segundo tempo, quando os espanhóis conseguiram igualar o placar com um gol de pênalti.

Veja as estreias dos anfitriões nos Mundiais

Copa de 2022 - Qatar

Qatar 0 x 2 Equador

Copa de 2018 - Rússia

Rússia 5 x 0 Arábia Saudita

Copa de 2014 - Brasil

Brasil 3 x 1 Croácia

Copa de 2010 - África do Sul

África do Sul 1 x 1 México

Copa de 2006 - Alemanha

Alemanha 4 x 2 Costa Rica

Copa de 2002 - Japão e Coreia do Sul

Coreia do Sul 2 x 0 Polônia

Japão 2 x 2 Bélgica

Copa de 1998 - França

França 3 x 0 África do Sul

Copa de 1994 - EUA

EUA 1 x 1 Suíça

Copa de 1990 - Itália

Itália 1 x 0 Áustria

Copa de 1986 - México

México 2 x 1 Bélgica

Copa de 1982 - Espanha

Espanha 1 x 1 Honduras

Copa de 1978 - Argentina

Argentina 2 x 1 Hungria

Copa de 1974 - Alemanha

Alemanha 1 x 0 Chile

Copa de 1970 - México

México 0 x 0 União Soviética

Copa de 1966 - Inglaterra

Inglaterra 0 x 0 Uruguai

Copa de 1962 - Chile

Chile 3 x 1 Suíça

Copa de 1958 - Suécia

Suécia 3 x 0 México

Copa de 1954 - Suíça

Suíça 2 x 1 Itália

Copa de 1950 - Brasil

Brasil 4 x 0 México

Copa de 1938 - França

França 3 x 1 Bélgica

Copa de 1934 - Itália

Itália 7 x 1 EUA

Copa de 1930 - Uruguai

Uruguai 1 x 0 Peru