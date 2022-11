SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Neste domingo (20), o tenista sérvio Novak Djokovic conquistou o ATP Finals pela sexta vez ao derrotar o norueguês Casper Ruud. Com o resultado, igualou o recorde de títulos de Roger Federer no torneio, que reúne os oito melhores jogadores da temporada.

Na partida de hoje, Djokovic fechou o jogo de uma hora e meia em 2 sets a 0 -parciais de 7/5 e 6/3.

Em um ano marcado pelo recusa em se vacinar contra a Covid-19, Novak conseguiu encerrar o ano em alta. Temporada que o tirou do Aberto da Austrália e do US Open.

O rival da noite, por sua vez, perdeu sua terceira final na temporada, mas alcançou a segunda posição do ranking da ATP em setembro e nesta segunda-feira (21) aparecerá em terceiro.