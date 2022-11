SANTOS, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Recordes foram feitos para serem quebrados, e Cristiano Ronaldo sabe bem disso. Tanto dentro quando fora de campo, o astro português não cansa de superá-los, e o último da lista foi nas redes sociais.

Nesta segunda-feira (21), CR7 se tornou a primeira pessoa no mundo a alcançar a incrível marca de 500 milhões de seguidores no Instagram. Somente, a conta oficial do Instagram tem mais seguidores do que ele ?são 569 milhões.

O número representa mais de 6% da população mundial, que no último dia 15 atingiu 8 bilhões de pessoas de acordo com estimativas das Nações Unidas (ONU).

O Instagram de Cristiano Ronaldo teve uma explosão de seguidores depois da campanha da marca de luxo Louis Vuitton em que ele aparece jogando xadrez com Lionel Messi, que, aliás, também ganhou vários fãs nos últimos dias e hoje já é a segunda pessoa mais seguida no Insta, com mais de 376 milhões.

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi estão prestes a estrear na Copa do Mundo. O argentino vai a campo primeiro: amanhã (22), às 7h (de Brasília), contra a Arábia Saudita. Já CR7 inicia a campanha no Qatar na quinta-feira, dia 24, contra Gana, às 13h.