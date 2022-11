SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O goleiro iraniano Ali Beiranvand sofreu um choque de cabeça, levou a pior e foi substituído logo aos 20 minutos de jogo em Inglaterra x Irã, nesta segunda-feira (21), na estreia das duas seleções na Copa do Mundo do Qatar.

Após cruzamento da Inglaterra pela direita, Beiranvand saiu do gol para tentar cortar a bola, mas acabou batendo cabeça com cabeça com o zagueiro Majid Hosseini e ficou caído no gramado.

Ele teve um sangramento no nariz e foi atendido dentro de campo. A partida ficou mais de oito minutos paralisada para o atendimento do goleiro.

Beiranvand tentou voltar, trocou a camisa suja de sangue e cobrou um tiro de meta, mas pouco depois pediu para ser substituído. Aos 20 minutos, ele deu lugar a Hossein Hosseini.