RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco enviou, nesta segunda-feira (21), um ofício a Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, em que cobra medidas em relação ao novo processo para o Termo de Permissão de Uso do Maracanã, renovado com a dupla Flamengo e Fluminense na última semana. O time ressaltou que não obteve nem sequer uma resposta dos órgãos públicos, mesmo após manifestar interesse em participar do processo para gerir o estádio.

Segundo o UOL Esporte apurou, no documento, o clube de São Januário salientou que procurou a Secretaria de Estado da Casa Civil em mais de uma oportunidade, mas não houve retorno sobre o assunto. Além disso, indica que soube da renovação do vínculo do Maracanã com os rivais pela imprensa, na última sexta-feira.

Ao governador, o Vasco voltou reafirmou a vontade em assumir a gestão provisória do estádio, lembrou a parceria com a WTorre e Legends e garantiu isonomia no uso do local a todos os clubes do Rio de Janeiro.

A cúpula reforçou ter o direito de ser ouvida pelo Governo do Estado e pediu tratamento igualitário entre os interessados na disputa. Em contato ao UOL Esporte, o Cruz-Maltino confirmou o envio do ofício.

No último domingo, o UOL Esporte mostrou que o Vasco questionava a renovação ao indicar um cenário atual diferente das prorrogações anteriores e estudava medidas a serem tomadas.

Na ocasião, a Secretaria de Estado da Casa Civil, em nota, apontou que "foi feito um novo Termo de Permissão de Uso (TPU) no último dia 11/11 junto ao atual permissionário. As justificativas são as mesmas utilizadas nos últimos TPUs. O contrato tem validade de 6 meses, podendo ser interrompido com o desfecho ou encerramento do processo de concessão, que se encontra sob análise do TCE".