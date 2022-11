SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão do mundo em 2002, o ex-volante Gilberto Silva falou sobre os atacantes da seleção brasileira dias antes da estreia na Copa do Catar, que acontece na próxima quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia. Ao site espanhol Marca, o ídolo de Arsenal e Atlético-MG destacou o elenco da amarelinha e exaltou o momento vivido por Rodrygo e Vinícius Junior.

"Todos eles são craques. Estão fazendo um bom trabalho em suas equipes, e têm muita qualidade e talento. Espero que possam ajudar o Brasil a conquistar mais uma Copa do Mundo", disse Gilberto sobre a seleção brasileira.

"Não me surpreendi com o que Vinícius e Rodrygo estão fazendo no Real Madrid. Eles estão ficando cada vez melhores. Estão mais maduros, fortes, focados e acho que nos próximos anos serão jogadores lutando pela Bola de Ouro", completou o ex-meia ressaltando a qualidade dos atacantes do Real Madrid.

Ambos os atletas estão à disposição de Tite para a estreia do mundial de seleções, mas vale ressaltar que nenhum deles foi titular durante o último ciclo e devem começar no banco de reservas diante da Sérvia. Nesta temporada, Vini Junior e Rodrygo são os líderes de participações em gols do gigante espanhol. O ex-Flamengo marcou dez gols e distribuiu cinco assistências, enquanto o ex-santista foi às redes sete vezes e serviu os companheiros em outras cinco.