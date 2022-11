SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A estreia da Argentina na Copa do Mundo do Qatar, que acontecerá nesta terça-feira (22), às 7h (horário de Brasília), contra a Arábia Saudita, terá também um estreante na TV Globo. Recém-aposentado dos gramados, Diego Ribas, ex-Flamengo, será o comentarista da emissora na TV aberta.

Na ocasião, o ex-jogador terá a oportunidade de rever quatro adversários seus da final da Libertadores de 2019, quando o Rubro-Negro venceu o River Plate por 2 a 1, em Lima (PER): o goleiro Armani, o lateral direito Montiel e os meias Enzo Fernández e Exequiel Palacios.

Na última quinta-feira, o ex-meia gravou um piloto com a locutora Renata Silveira numa espécie de "teste final". Pessoas que acompanharam Ribas apostam que ele irá surpreender e agradar os telespectadores com seu perfil articulado e esclarecido; A emissora aposta que o ex-Fla irá agregar uma boa visão tática e técnica do futebol.

No Flamengo, tal característica já impressionava companheiros, comissão técnica, dirigentes e funcionários, o que lhe trouxe uma liderança natural no vestiário ao longo dos anos. Por conta desses ingredientes, inclusive, Ribas criou uma mentoria sobre inteligência emocional chamada de "Mind Player", que usa conceitos de sua experiência no futebol. Após a Copa do Mundo, sua ideia é rodar o Brasil e o mundo palestrando sobre o tema.

"É seguir para o novo ciclo, eu vou conseguir isso de alguma forma, faço questão que faça parte da minha vida. Minha ideia é palestrar pelo Brasil e pelo mundo com a escola que fundei de gestão emocional. Vai na linha de tudo o que eu vivi, traz essa questão do futebol, da liderança, experiências, comunicação, de alcançar pessoas", disse Ribas no dia de sua aposentadoria, descartando, por ora, algum cargo no futebol.

ACERTO COM A GLOBO FOI ANTES DAS FINAIS

Diego Ribas acertou sua participação como comentarista da TV Globo, na Copa do Mundo, em setembro, antes das finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Pessoas próximas ao jogador garantem que ele está muito animado com o desafio.

O ex-jogador, porém, não irá para o Qatar. Ele comentará os jogos do estúdio junto com os narradores Cléber Machado, Gustavo Villani e Renata Silveira. Não estão previstas, inicialmente, participações em programas.

Enquanto não faz sua estreia, Diego Ribas se divide entre compromissos profissionais e a vida de aposentado. Ontem (20), por exemplo, foi até Nova Friburgo - na região Serrana (RJ) - prestigiar um torneio de futsal do Sesc. Já na parte da tarde, fez um churrasco em sua casa no Rio de Janeiro e até postou um vídeo dançando com sua esposa Bruna em clima de romance.

Diego Ribas se aposentou do futebol aos 37 anos na derrota para o Avaí, por 2 a 1, no Maracanã, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro Diego Alves se despediu do Flamengo no mesmo jogo. A dupla recebeu muitas homenagens do clube e da torcida rubro-negra.