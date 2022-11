SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Daniel Alves está com a seleção brasileira no Qatar, para a Copa do Mundo. E para amenizar a saudade, fez uma chamada de vídeo com a esposa, Joana Sanz, que compartilhou, nesta segunda-feira (21), o momento com os seus seguidores no Instagram.

Em um print, a modelo aparece deitada, enquanto conversa com Daniel. Na imagem, ela escreveu "Minha paz".

O lateral se prepara com o time brasileiro para estrear na Copa, na quinta-feira, 24 de novembro, contra a Sérvia. A Seleção enfrenta também a Suíça, na segunda-feira (28) e Camarões (2).Daniel e Joana são casados desde 2017 e neste ano celebraram 7 anos de relacionamento.