SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sadio Mané, principal craque de Senegal, não tem condições de jogar a Copa do Mundo de 2022 após sofrer lesão na fíbula. O atacante do Bayern de Munique publicou, nas redes sociais, que está assistindo a estreia de seu país no Mundial, contra a Holanda, nesta segunda-feira (21).

Mané escreveu "Vamos!" na legenda de foto no Instagram, que mostra uma televisão ligada na partida entre Senegal e Holanda.

O atacante se machucou em partida do Bayern de Munique contra o Werder Bremen, no início de novembro, pelo Campeonato Alemão.

Desde então, ele foi submetido a exames e chegou a ser convocado inicialmente por Senegal. Mas foi constatado que Mané não teria condições de jogo e seu nome foi cortado da lista de Senegal. O Bayern informou que o jogador passou por uma cirurgia bem-sucedida na última quinta-feira (17).