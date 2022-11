DOHA, QATAR (UOL/FOLHAPRESS) - Os fanáticos torcedores ingleses nem pareciam os fanáticos torcedores ingleses de sempre nos 6 a 2 da Inglaterra sobre o Irã nesta segunda-feira (21), na Copa do Mundo. Até os 30 minutos do primeiro tempo, a baderneira torcida estava sendo ofuscada por um pequeno e organizado grupo de iranianos, que tocava tambores ao lado dos britânicos e fazia muito barulho no Estádio Khalifa durante a tarde desta segunda-feira (21).

Existe uma explicação, e não era o futebol da Inglaterra, que até aquele momento ainda não havia engrenado. Segundo palavra dos próprios britânicos, os ingleses estavam "sem energia" pela falta de cerveja no estádio, após o Qatar proibir o comércio de bebida alcoólica nas arenas e arredores durante a Copa do Mundo.

"Não estou me sentindo enérgico ou com aquela paixão que temos quando bebemos, de querer pular e cantar mesmo que o mundo acabe. Falta alguma coisa", lamentou Sam Wilson, de Londres.

A reportagem assistiu boa parte da partida ao lado dos britânicos. "Refrigerante de m...", reclamou um deles a um amigo, com uma garrafa em mãos. "É muito chato não poder beber durante o jogo", disse depois Antonio Davies, de Newcastle, em entrevista.

Alguns até tentavam puxar gritos de "Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra", mas o resultado não ajudava. O empate com o Irã enlouquecia os asiáticos e incomodava os ingleses, que não paravam de olhar para a área onde estava o pequeno grupo de iranianos barulhentos.

Os tambores da torcida do Irã roubavam a cena da mais fanática torcida nacional do mundo, que só poderia ser reconhecida pelas bandeiras com o nome de regiões da Inglaterra nas grades do estádio, dando o tradicional toque inglês nas arquibancadas.

O silêncio durou até os 35 minutos do primeiro tempo, quando Bellingham abriu o placar. Maguire e Saka ampliaram logo depois. E a Inglaterra foi para o intervalo com um 3 a 0 de vantagem. "Enfiem os tambores no c...", gritou Sam Wilson, um dos mais exaltados, em pé em uma das cadeiras no meio da torcida e apontando e gesticulando aos iranianos.

"Bebemos bastante antes de vir no nosso hotel. Então, durante o jogo não sentimos falta porque o time está jogando muito bem", afirmou Wilson ao UOL, ao lado de outros três amigos, todos de Londres.

A estratégia, por sinal, foi a mesma de outros torcedores. Jack Walker, de Middlesbrough, não escondeu como se sentiu estranho sem a velha companheira nas mãos durante um jogo da Inglaterra e só conseguiu continuar pois havia "abastecido o tanque" antes de ir ao estádio.

"É bem diferente não poder beber. Mas vim pelo futebol, não pelas bebidas, só que é uma vergonha. Cadê a minha cerveja? Por isso, tomei uma dúzia no hotel antes do jogo", afirmou.

Com o placar positivo, os britânicos explodiram. "Está voltando para casa! Está voltando para casa! O futebol está voltando para casa!" --música tradicional do país em Copas. Os ingleses eram ingleses de novo e tomavam conta das arquibancadas do Estádio Khalifa.

No intervalo, o britânico Stewie, também de Londres, comprou uma cerveja sem álcool e reclamou ao atendente, naquele tom de brincadeira com fundo de verdade.

"Ficamos muito tristes com tudo isso, porque somos como vocês, brasileiros, que também gostam de beber durante os jogos. Mas viemos pelo futebol. Ficamos tristes, só que o que podemos fazer como torcedores é seguir em frente", lamentou.

O segundo tempo seguiu sem maiores surpresas e a Inglaterra deu seu cartão de visitas na Copa do Mundo: enfiou 6 a 2 e mostrou porque é uma das favoritas ao título. "Nós vamos aonde você for, Inglaterra. Nós vamos aonde você for", cantaram os britânicos.

A goleada só não completa mesmo porque faltou a cerveja, segundo Harrys, de Manchester.

"Não temos do que reclamar do jogo. Só fiquei triste por não beber", disse ele, que também reclamou dos preços e, claro, determinou que a noite acabará com mais cervejas. "Bebi bastante antes no hotel e é mais caro que na Inglaterra. Mas vou beber mais agora, tem um pub inglês aqui em Doha e é para lá que eu vou. Fui anteontem e bebi bastante por lá".

Todos os ingleses que falaram com a reportagem, por sinal, avisaram o mesmo. Mesmo com as restrições ao álcool existentes no Qatar, os britânicos prometem irem aonde estiver não apenas a Inglaterra, mas também a cerveja.