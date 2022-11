SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Edouard Mendy, goleiro de Senegal, não passou ileso das cornetas pelas falhas nos dois gols da Holanda na derrota de Senegal. A atuação do jogador rendeu comparações ao arqueiro do Qatar, Al-Sheeb, que também foi bastante criticado pelos erros na partida de estreia da Copa do Mundo.

A comparação entre as performances dos goleiros foi inevitável e rendeu memes nas redes sociais. "Mendy homenageando o goleiro do Qatar', comentou um torcedor, no Twitter. "Mendy se solidarizou com a atuação do goleiro do Qatar e resolveu fazer uma no mesmo nível", brincou outro.

O goleiro senegalês de 30 anos, que defende o Chelsea, saiu mal para tentar cortar o cruzamento no primeiro tento holandês, na cabeçada de Gakpo, e cedeu o rebote para Klaassen ampliar o placar. Ambos os gols foram marcados na reta final da partida, com o primeiro aos 39' e o segundo aos 53 minutos do segundo tempo.

"Mendy saiu tão bem que parecia o goleiro do Qatar", acrescentou outro internauta, "Mendy deu uma de goleiro do Qatar nessa saída do gol", complementou mais um.

No início deste ano, Mendy foi eleito o melhor goleiro do mundo pela FIFA por sua performance em 2021. No entanto, o arqueiro de Senegal vem sendo questionado pelas suas atuações recentes e deixou a desejar na estreia de sua seleção no torneio mundial deste ano.

Com a derrota, Senegal viu a Holanda empatar com o Equador na liderança do Grupo A da Copa, com três pontos conquistados. O Qatar, que também foi derrotado por 2 a 0, faz companhia na parte debaixo da tabela. Na segunda rodada, que será disputada na sexta (25), a seleção senegalesa enfrentará os donos da casa, enquanto Holanda e Equador medem forças no outro duelo.