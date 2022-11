SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas vezes vencedor do prêmio The Best, da Fifa, superando a concorrência de Messi e de Cristiano Ronaldo nas edições de 2020 e de 2021, o polonês Robert Lewandowski pretende realizar no Qatar o sonho de fazer gol em Copa do Mundo.

Os poloneses estreiam na Copa nesta terça-feira (22), contra o México, às 13h (de Brasília), no estádio 974, em Doha, o único do Mundial que não tem sistema de ar condicionado.

O artilheiro do Barcelona, que teve passagem goleadora também por Bayern de Munique e Borussia Dortmund, esteve no Mundial de 2018, na Rússia, porém não balançou as redes nos três jogos que disputou ?os poloneses caíram na primeira fase.

"Marcar um gol em uma Copa do Mundo é um grande sonho, e vou fazer de tudo por esse sonho", disse Lewandowski, 34, à BBC Radio 5 Live. "Espero que aconteça nesta Copa."

O centroavante, que é o capitão da Polônia, marcou 76 gols em 134 partidas pela seleção nacional ?é o seu goleador histórico.

As duas seleções estão no Grupo C do Mundial, que conta também com Argentina e Arábia Saudita.

Comandada pelo técnico Czeslaw Michniewicz, a seleção polonesa chega à Copa ocupando a 26ª posição no ranking da Fifa, e deve ir a campo inicialmente com: Szczesny; Bednarek, Glik e Kiwior; Bereszynski, Krychowiak, Zielinski, Szymanski e Zalewski; Swiderski e Lewandowski.

O México, por sua vez, entra nesta Copa buscando quebrar uma sequência de sete participações sem passar das oitavas de final.

Comandada pelo argentino Gerado Martino, a seleção mexicana tem como dúvida o centroavante Raul Jiménez, do Wolverhampton, que se recupera de uma pubalgia, e deve ir a campo com: Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, César Montes, Héctor Moreno e Jesús Gallardo; Edson Álvarez, Héctor Herrera e Luis Chávez; Hirving Lozano (Uriel Antuna), Henry Martín e Alexis Vega.

Estádio: 974, em Doha (Qatar)

Horário: Às 13h (de Brasília) desta terça-feira (22)

Árbitro: Chris Beath (Austrália)

VAR: Shaun Evans (Austrália)

Transmissão: Globo, SporTV e Globoplay