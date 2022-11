SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Já virou tradição! Vários torcedores japoneses presentes no jogo de abertura da Copa do Mundo do Qatar permaneceram por mais tempo no Estádio Al Bayt para realizar a limpeza das arquibancadas. A prática solidária já tinha sido vista em outros Mundiais.

Em vídeo divulgado por um torcedor qatariano, os japoneses são filmados com sacos de lixo -a exemplo do que fizeram na Copa da Rússia, em 2018, e no Brasil, em 2014- para recolher garrafas, copos e outros objetos descartados no chão e nas cadeiras do estádio. A cena está repercutindo nas redes sociais.

Apesar de surpreender o público local, trata-se de um hábito milenar da cultura oriental, chamado Oosouji, que consiste em fazer uma legítima faxina nos lugares em que estiveram presentes para renovar o ambiente.

"Os japoneses nunca deixam sujeira para trás. Respeitamos o local e não fazemos isso só por estar sendo filmado", diz um torcedor.

Em campo, a seleção do Japão estreia nesta quarta-feira (23), contra a Alemanha, às 10h (de Brasília), em confronto válido pelo Grupo E do torneio. A outra partida será entre Espanha e Costa Rica.

Até o momento, três partidas foram disputadas no Mundial: Qatar 0 x 2 Equador (Estádio Al Bayt), Inglaterra 6 x 2 Irã (Khalifa Internacional), e Holanda 2 x 0 Senegal (Al Thumama).