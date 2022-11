SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Andries Noppert fechou o gol holandês e foi um dos destaques da vitória sobre Senegal na estreia das seleções na Copa do Mundo do Qatar, nesta segunda-feira (21). Quem viu a atuação segura do arqueiro de 28 anos pode imaginar que ele é o dono absoluto na posição há tempos. No entanto, ele foi uma surpresa na lista de convocados e ganhou a titularidade com o técnico Louis van Gaal em sua primeira partida representando o país.

Há dois anos, ele jogava na segunda divisão da Holanda e chegou até a pensar em desistir do futebol. Porém, Noppert persistiu no sonho e nesta segunda estreou como titular no torneio Mundial. Ele fez quatro defesas na partida, de acordo com a plataforma 'SofaScore', sendo fundamental para evitar que a Laranja Mecânica sofresse gols.

Revelado pelas categorias de base do Heerenveen, o goleiro deixou a equipe sem atuar pela equipe profissional. Ele passou pela segunda divisão da Holanda e da Itália e ficou sem clube em duas ocasiões. A primeira entre julho e setembro de 2019, e depois entre julho de 2020 e janeiro de 2021, o que fez com que ele repensasse seu futuro, de acordo com o jornal local 'Telegraaf'.

Foi então que o Go Ahead Eagles, da primeira divisão da Holanda, resolveu dar uma oportunidade para o arqueiro de 2,03 m. Noppert acabou assumindo a titularidade da equipe após a metade da temporada passada e se destacou, fazendo com que o Heerenveen o repatriasse na última janela de transferências.

As atuações do goleiro fizeram com que ele se colocasse no radar da seleção holandesa. Sua primeira convocação aconteceu em setembro deste ano, de acordo com a plataforma especializada 'Transfermarkt', e ele acabou sendo uma surpresa da lista final para a Copa. Noppert ainda venceu a competição com os outros goleiros, Remko Pasleev e Justin Bijlow.

"Claro que é especial fazer a estreia. Você sonha com isso e eu nunca pensei que fosse possível", revelou o goleiro, após a vitória sobre Senegal. Noppert foi muito elogiado pelos seus companheiros de equipe e vive o ápice de sua carreira até então.

Com o resultado, a Holanda igualou o Equador na liderança do Grupo A. Na próxima sexta (25), a Laranja Mecânica enfrenta a seleção sul-americana pela segunda rodada da Copa, enquanto Senegal encara o Qatar.