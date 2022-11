SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os goleiros da seleção da Suíça, adversária do Brasil na segunda rodada da Copa do Mundo, na segunda-feira (28), estão usando óculos escuros durante os treinamentos, o que ajudaria no reflexo para antecipação dos lances de jogo.

Imagens do treino desta segunda (21) mostram o titular Sommer e o reserva Kobel treinando com os equipamentos.

Os óculos são fabricados pela da empresa japonesa Visionup. Eles funcionam com bateria e "estimulam o cérebro e melhoram a visão por meio do obturador intermitente", segundo a companhia.

É como se a imagem ficasse piscando, dando a sensação de a bola estar em câmera lenta. A empresa também promete uma melhora na visão periférica e na percepção de profundidade.

De acordo com o jornal inglês The Sun, os óculos custam 350 libras (cerca de R$ 2.100).

Sommer já teria usado os óculos durante os treinos para a Eurocopa no ano passado. Na ocasião, a Suíça bateu a França nas oitavas de final nas cobranças de pênaltis. O goleiro foi o destaque do jogo, defendendo o chute de Mbappé.