SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Goleiro do Palmeiras e da seleção brasileira, Weverton está no Qatar para a disputa da Copa do Mundo 2022. Natural de Rio Branco, no Acre, o atleta ganhou uma homenagem na cidade natal.

O arqueiro repostou nesta segunda-feira (21) no Instagram uma imagem que mostra um outdoor no Acre. O espaço exibe o goleiro em ação e reforça o orgulho por ter um representante no Qatar.

"O futebol acreano será representado no Qatar pelo goleiro Weverton" diz o outdoor, assinado pela Federação de Futebol do Acre.

Weverton é um dos três goleiros escolhidos por Tite para defender a meta brasileira na Copa 2022. Além dele, Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, foram convocados.

O Brasil estreia no torneio da Fifa na próxima quinta-feira (24). A seleção enfrenta a Sérvia às 16h (de Brasília).