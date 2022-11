Vivendo uma fase espetacular no Real Madrid, Vinicius Jr tem encantado a Europa com seu futebol alegre e incisivo, figurando inclusive entre os melhores futebolistas do planeta. Contudo, o jovem camisa 20 também tem sido bastante criticado por conta do seu comportamento “esquentado” em algumas partidas. Ainda assim, devido a quantidade excessiva de críticas que o jogador vinha sofrendo nos últimos tempos, o treinador do Real Madrid, o italiano Carlo Ancelotti, precisou elevar o tom para defender seu comandado.

Segundo Ancelotti, essas reclamações e críticas sobre Vini Jr não fazem sentido, já que é a imprensa espanhola que tem taxado o jogador como um "provocador", o que é um fato falso. O técnico ainda aponta que Vinicius Jr é um dos futebolistas que mais apanham em campo, e que os adversários têm uma certa falta de “respeito” por ele.

"Estou de acordo (que a mídia espanhola transformou a imagem de Vinicius). Parece que Vini é um provocador, mas ele é o que recebe mais faltas, mais bofetadas, mais empurrões. A realidade é que você não deve faltar com o respeito a ninguém, seja a nível futebolístico ou profissional. Não só os jogadores de maior qualidade... Todos têm que ter respeito", disse Ancelotti.

De acordo com o técnico, por conta da sua pouca idade, Vini Jr terá o tempo necessário para evoluir, aprender e lidar com o comportamento de adversários mais agressivos dentro de campo. Para o treinador, os jogadores têm que entrar em campo para jogar bola e não para provocar uns aos outros. "Por parte dele, provocar não é habitual. Se o fizer, não estará certo. Mas às vezes é difícil ensinar isso, porque ele pode pensar que não está provocando", encerrou Ancelotti.

Críticas ocorreram por polêmica em campo

Pouco antes de compor o elenco da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo do Qatar, Vini Jr defendeu o Real Madrid em um confronto contra o Cádiz, partida na qual os merengues venceram por 2 x 1. Apesar do triunfo, o que chamou bastante atenção no jogo foi um lance protagonizado pelo brasileiro, que desde os primeiros minutos de partida se mostrava incomodado pelo número elevado de faltas que recebia. Para piorar a situação, a arbitragem se mostrou leniente com a postura adversária.

Aos 28 minutos da primeira etapa as coisas acabaram saindo do controle, quando o zagueiro do Cádiz, Fali, agrediu Rodrygo por trás, acertando um golpe no brasileiro. Inconformado com a atitude do zagueiro, Vini Jr foi tirar satisfações com o adversário, apontando o dedo em riste para o rosto do defensor. A confusão se instaurou em campo, e o camisa 20 e o zagueiro foram punidos com cartão amarelo.

Em relação à agressão, o VAR nada fez, julgando o lance como algo normal, atitude que revoltou Rodrygo. "Houve agressão, algo feio. O que mais impressiona é o VAR que não chama o árbitro. Uma vergonha", disse o jogador após o encerramento da partida. Posteriormente, nas redes sociais, o camisa 21 ainda sinalizou que o zagueiro conversou com ele, e teria afirmado que não fez nada em campo.

