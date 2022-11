SÃO PAULO, SP (UOL- FOLHAPRESS) - Romário no seu melhor estilo. Conhecido por declarações polêmicas -além de centenas de gols e o protagonismo no Tetra em 94- o Baixinho atacou novamente. Em entrevista ao podcast "Fala, Brasólho!", de Fred, do canal Desimpedidos, Romário se disse melhor que todos os atacantes citados, atuais ou já aposentados, e aproveitou para provocar o desafeto Edmundo.

Comparado a nomes consagrados da posição, a resposta de Romário foi a mesma, quando perguntado por Fred sobre quem jogou mais: 'eu!', disse categoricamente o ex-centroavente e atual Senador da República, em todas as respostas. Artilheiros como Lewandowski, Haaland, Benzema, Ibrahimovic e Henry ficaram atrás de Romário, segundo o próprio.

Ao ouvir o nome de Ronaldo, Romário também disse preferir a si mesmo, mas fez uma ressalva. "Eu sabia que tu ia falar esse nome. Esse aí, eu falo 'eu' também, mas esse eu tenho o respeito máximo. Esse eu tiro o chapéu", afirmou o ex-artilheiro. Logo na sequência, ao ouvir o nome de Edmundo, Romário respondeu como gostava de finalizar, de bate-pronto: "Uma merda!", arrancando risadas de Fred e dos demais presentes no estúdio.

Romário ainda brinca com Túlio Maravilha -que não aparece na imagem, mas, segundo Fred, estava presente, e alfineta também Renato Gaúcho. "Túlio era artilheiro, mas nem se comparava. Renato Gaúcho é meu cliente", afirmou.

Finalizando as comparações, Romário aproveitou para elogiar Pedro e disse que teria vaga também para Gabigol na Copa do Mundo. "Pedro faz gol. Inclusive, o Pedro foi convocado agora, parabéns para o Tite, parabéns ao Pedro, mas acho que o Tite podia levar também o Gabigol, acho que cabe os dois na seleção", declarou. E também, claro, se colocou melhor que ambos. "Voltando ao Pedro, eu, claro. E o Gabigol, também eu. Ele sabe que sou eu", disse, rindo.

Com 772 gols oficiais, Romário foi eleito melhor jogador do mundo em 1994, ano em que levou a Seleção Brasileira à conquista do Tetra nos Estados Unidos. Nome da Copa, Romário marcou cinco gols e foi escolhido também como melhor jogador da Copa do Mundo.