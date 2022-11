SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua estreia como comentarista no grupo Globo, nesta terça-feira (22), Rafinha fez uma revelação pouco antes do apito inicial do confronto entre México e Polônia, pela Copa do Mundo do Qatar. O jogador do São Paulo contou que trocou mensagens com Robert Lewandowski antes de o jogo começar e desejou sorte ao amigo que foi colega de elenco no Bayern de Munique.

"Antes de iniciarmos a transmissão, eu enviei mensagens texto ao Lewandowski, falei para ele que iria comentar a estreia da Polônia na Copa aqui no Brasil. Desejei sorte e pedi para ele faça o gol de hoje, né", falou o então comentarista. Lewa e Rafinha atuaram juntos no Bayern de Munique entre os anos de 2014 e 2019.

Rafinha defende as cores do São Paulo desde janeiro de 2022. Até o ano de 2017, o atleta também jogou pela seleção brasileira e quase foi convocado para a Copa do Mundo da Rússia. Agora, ele estará no Mundial de um jeito diferente.

O jogador participa da transmissão ao lado do narrador Gustavo Villani e do comentarista e ex-jogador Paulo Nunes. A dupla que já faz parte do quadro fixo do Esporte da Globo desejou uma boa estreia a Rafinha e exaltou a alegria em tê-lo durante o Mundial.