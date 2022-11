SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil chega à Copa do Mundo de 2022 como um dos principais favoritos ao título. Além do elenco qualificado e de estar no topo do ranking da Fifa, a seleção tem histórico positivo contra 29 dos outros 31 países presentes no Mundial. Apenas um time nunca foi derrotado pela equipe Canarinho.

A seleção que jamais perdeu para o Brasil é Senegal. A equipe africana está no Grupo A do torneio, ao lado de Qatar, Equador e Holanda. Senegaleses e brasileiros só se enfrentaram em uma partida na história, um amistoso em outubro de 2019. O confronto em Singapura terminou empatado em 1 a 1, com gols de Roberto Firmino e Famara Diédhiou.

O Brasil tem aproveitamento positivo na contagem histórica contra 29 das 31 seleções que estão no Qatar em 2022. Enfrentando todas essas equipes em 494 ocasiões - incluindo amistosos -, a seleção soma 285 vitórias, 104 empates e 105 derrotas, um aproveitamento de 64,7%.

O único país que leva a melhor no confronto histórico é a Holanda. A Laranja tem 4 vitórias, 5 empates e 3 derrotas contra a seleção brasileira. Nos duelos válidos pela Copa do Mundo, mais uma vez a vantagem é europeia. São 3 vitórias (2014, 2010 e 1974), 1 empate (em 1998, com classificação brasileira nos pênaltis) e uma derrota (1994).

Até contra a França, algoz em três Mundiais, o retrospecto brasileiro é positivo. A equipe canarinho tem 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas para os Bleus. O triunfo mais significativo aconteceu na Copa de 1958, quando o Brasil venceu o rival por 5 a 2 na semifinal.

Retrospecto do Brasil contra as seleções da Copa

Grupo A

Qatar: 1 vitória

Equador: 27 vitórias, 6 empates e 2 derrotas

Senegal: 1 empate

Holanda: 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

Grupo B

Inglaterra: 11 vitórias, 11 empates, 4 derrotas

Irã: 1 vitória

Estados Unidos: 16 vitórias e 1 derrota

País de Gales: 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Grupo C

Argentina: 43 vitórias, 26 empates e 39 derrotas

Arábia Saudita: 5 vitórias

México: 23 vitórias, 7 empates e 7 derrotas

Polônia: 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Grupo D

França: 7 vitórias, 4 empates e 5 derrotas

Austrália: 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Dinamarca: 3 vitórias e 1 derrota

Tunísia: 2 vitórias

Grupo E

Espanha: 5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Costa Rica: 10 vitórias e 1 derrota

Alemanha: 13 vitórias, 5 empates e 5 derrotas

Japão: 11 vitórias e 2 empates

Grupo F

Bélgica: 3 vitórias e 2 derrotas

Canadá: 1 vitória e 2 empates

Marrocos: 2 vitórias

Croácia: 3 vitórias e 2 empates

Grupo G

Sérvia: 2 vitórias

Suíça: 3 vitórias, 4 empates e 2 derrotas

Camarões: 5 vitórias e 1 derrota

Grupo H

Portugal: 13 vitórias, 3 empates e 4 derrotas

Gana: 5 vitórias

Uruguai: 38 vitórias, 20 empates e 20 derrotas

Coreia do Sul: 6 vitórias e 1 derrota